中鴻22日開出6月內銷及7月外銷盤價，其中內銷部分熱、冷軋每噸均調漲300元，鍍鋅每噸調漲500元，外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。中鴻表示，近期下游需求平穩回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，因此本次盤價溫和調漲。

中鴻指出，國際經濟穩定復甦，15日歐盟最新預測將今年經濟成長上修至1％，通膨則降至2.7％，相較去年經濟停滯狀況已逐漸改善。此外美國經濟保持溫和成長，4月通膨率放緩，核心CPI更創3年新低，聯準會降息預期再度升溫。16日聯合國則發布「2024年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，上調今年全球經濟成長率預測至2.7％，顯示全球經濟維持溫和復甦趨勢。

而在鋼鐵供需部分，中鴻表示大陸國統局1至4月粗鋼產量同比下降3.0％，製造業PMI連續2月保持擴張，鋼市供需持續改善。此外，17日大陸官方超長期特別國債（30年期）進行首發，加上將推出保交房配套政策，以及人行設立人民幣3,000億元保障性房屋再貸款、降低首付款比例和房貸利率下限等，預計將對其房地產業及經濟動能形成支撐，促進鋼材需求穩健復甦。

中鴻認為目前煤鐵煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，預示鋼市將持續改善。此外，大陸官方查緝非法出口，逃稅鋼材報價止步，鋼價底部有所支撐。考量近期下游需求平穩回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價溫和調漲。