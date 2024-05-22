搶攻台灣暑假親子度假商機，香港旅遊局攜手航空公司、旅行社於月底登場「台北國際觀光博覽會」推出「 香港自由行買二晚送一晚 8,888元起」超殺優惠。另，香港迪士尼樂園、香港海洋公園、香港海洋公園水上樂園，香港三大主題樂園提供自由行加價購景點門票優惠，最低43折起。

2023年台灣訪港人次超過78萬人，2023年逾78萬人，相較2018年已恢復41％，機位數恢復到7成。2024年第一季台灣訪港人數也已逾28萬人，其中近六成為過夜旅客，相較2018年同期，台灣過夜旅客已恢復86％。為搶攻暑假旺季旅遊度假商機，港旅局攜手香港境內旅館飯店、主題樂園，以及航空公司與台灣旅行社全力促銷，於「台北國際觀光博覽會」香港館中主打「買二晚送一晚」，等於四天三夜香港自由行，二人一室每人8,888元起（未稅）

可樂旅遊推出含香港海洋公園門票的三天自由行，住荃灣帝盛酒店二人一室，每人8,799元起（未稅）；東南旅遊包裝香港迪士尼探索家酒店四人一室含二日迪士尼樂園門票，三天二夜每人11,788元起（未稅）；雄獅旅遊則安排全新的好萊塢酒店主題佈置房─米奇與好友豪華客房，三天二夜四人一室含二日樂園門票，每人13,888元起（未稅）。

香港海洋公園和香港海洋公園水上樂園在旅展期間同步提供自由行加價購門票優惠，香港海洋公園雙人套票只要1,800元，等同雙人原價4,183元的43折優惠。香港海洋公園水上樂園雙人套票只要1,100元，等於48折。昂坪360纜車來回標準車廂纜車票加纜車探知館門票， 雙人原價2,772元，旅展優惠雙人套票1,800元，等同65折；敞篷大巴士「大嶼山路線」雙人套票只要500元，等於5折優惠。

旅展期間香港館，旅遊業者亦特別爭取高檔酒店提供優惠，如坐落於維多利亞港畔，去年11月才全新開幕的香港麗晶酒店，可樂旅遊推出旅展限定特惠，三天二夜二人一室每人13,888元起（未稅），旅展後將恢復原價15,888元。東南旅遊則包裝榮獲「世界50最佳酒店」第二名的香港瑰麗酒店，三天二夜二人一室每人24,588元起（未稅），還安排升等海景房，並加贈一日雙人早餐以及酒店特色下午茶，光是下午茶就價值港幣548元。雄獅旅遊則有香港文華東方酒店專案，三天二夜二人一室，含一日雙人早餐，每人23,900元起（含稅），旅展期間再加贈酒店快船廊餐廳的雙人英式下午茶及酒店最有名的玫瑰果醬，總價值高達港幣1,126元。