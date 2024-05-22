【時報記者任珮云台北報導】根據最新市調數據顯示，宏碁（2353）個人電腦於第一季以市佔22%於泰國市場稱王，三月亦以市佔25%居業界之冠。其中，宏碁筆記型電腦於當地斬獲佳績，不僅第一季及三月分別以市佔25%及29%的亮眼成績摘冠；相較於泰國三月業界年對年負成長（均值負8％）的市場表現，宏碁則以65%的年增率遠超群雄。
近年來東南亞經濟發展迅速，消費市場不斷跨大，眾多產業積極前進布局。宏碁深耕東南亞多年，並逐步以多元的產品線站穩市場。甫於近日於全球發表的Swift 14 AI更展現劃時代的科技技術實力，透過一系列的 AI 功能，強化生產力並提供行動便攜性，為使用者提供嶄新的使用體驗。
宏碁首款Copilot+ PC「Swift 14」 AI筆電，攜手微軟與高通共創全新AI時代，一同於Windows 11上打造嶄新的使用者體驗及AI功能。宏碁強調，新機能在裝置上實現AI功能。透過新升級的電腦智慧功能，亦能簡化日常工作，更有效處理繁雜事務。
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