【時報-台北電】行政院主計總處公布，4月失業率3.36%，較上月下降0.02個百分點，經季節調整後失業率為3.39%，較上月下降0.01個百分點。4月4週失業率3.38%，也較上月下降0.11個百分點。
4月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，較上年同月亦降0.14個百分點。1至4月失業率平均為3.36%，較上年同期下降0.16個百分點。
按教育程度別觀察，以大學程度者失業率4.46%最高，高級中等（高中、高職）及專科程度者分別為3.27%及2.71%。
按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.20%，20至24歲者11.36%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.79%，30至34歲者為3.30%。（編輯：沈培華）
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