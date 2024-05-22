【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三早盤出現下跌，主要原因是英國通膨資料高於預期，影響了聯準會會議紀要和人工智慧寵兒輝達(Nvidia)業績公佈前的市場情緒。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.94點或0.37%，為521.01點。英國富時指數更是下跌0.6%，領跌其它地區股市。
數據顯示，英國四月通膨僅下降到年增2.3%，降溫情形不如預期，促使交易員減少了對英國央行下個月降息的押注。
投資人正在等待聯準會公布會議記錄，以及輝達公布上季財報，以評估近期股市反彈是否能延續。
在個股表現方面，瑞士人壽(Swiss Life)下調了2024年費用營收預期之後，該瑞士最大的壽險公司股價下挫1.8%。
瑪莎百貨(Marks & Spencer)上漲7%。此前該英國零售商說，由於重整業務的戰略，讓食品和服裝部門實現了強勁的銷售增長，推進公司年度獲利增長58%。
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