【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】新冠（Covid-19）新變種病毒株正在全球傳播，公衛專家擔心今年夏季感染病例可能激增。

自這場大流行病爆發已來，4年半過去了，新冠病毒也不斷變異出現新毒株，目前最新發現的FLiRT變種病毒正在美國和歐洲傳播開來，感染病例持續增加。

「FLiRT」是JN.1之變異後代們的統稱，而KP.2是其中一隻新變種，也是目前觀察到「FLiRT」裡傳播力最強的變種病毒。JN.1則是omicron的變種病毒。

哥倫比亞大學病毒學家何大一（David Ho）曾表示，KP.2與JN.1雖然極為接近，但根據實驗室所做的初步細胞測試，KP.2在免疫逃脫和傳染能力方面可能都勝過JN.1。

約翰霍普金斯大學布Bloomberg公衛學院則表示，目前幾乎沒有證據顯示新變種病毒株比較嚴重。

根據美國疾病管制與預防中心的最新數據，KP.2目前是美國的主流病毒株，截至5月11日的兩周內，KP.2佔所有新冠病例的28.2%，較3月底的3.8%大幅攀升，當時才剛發現KP.2不久。另一隻FLiRT系變種病毒「KP.1.1」的感染病例也正在攀升，佔比已升至7.1%。

「FLiRT」新病毒株也在歐洲加快傳播，目前已有14個國家出現感染病例。

德拉瓦大學流行病學教授Jennifer Horney表示，目前看來FLiRT變種病毒不太可能像過去公眾免疫力較低時那樣引起大規模感染，但新的病毒株可能導致這個夏季的病例數增加。但基於我們存在的免疫力，以及傳播的仍是JN.1的後代，許多感染症狀應該是輕微的。

儘管如此，公衛專家仍將密切關注目前疫苗對新病毒株的有效性。