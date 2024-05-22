【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】法國高檔精品業者香奈兒表示，中國大陸民眾在重新恢復海外旅遊後，可能會去其它市場消費，但自己還是決定在大陸境內開設更多的門市。香奈兒認為，將規模做大的確很重要。

香奈兒首位非白人女執行長Leena Nair指出，在最近一次中國之行時發現，年輕人對購買奢侈品很有興趣，像當成一種長期的金融投資。路透社表示，中國大陸對高端時尚的需求不一定會迅速回溫，需求可能只是短暫的。

香奈兒財務長認為，在中國大陸的銷售點還是不夠，跟擁有約40到50家店面的競爭同業相比，香奈兒在大陸只有18家實體精品店。僅次於LVMH集團旗下的LV，第2大品牌的香奈兒計畫未來幾個月，將在上海開私人沙龍和維修中心。

香奈兒指出，這些開店花費是資本支出的一部分，公司的投資從2023年12億美元，增至2024年18億美元。香奈兒經過過去3年驚人的業績成長後，目前環境更具挑戰性。

香奈兒高層表示，將在行銷和廣告上投入更多資源，今年在營收比例上將低於去年的，但未說具體金額。在通膨大漲情況下，不少年經消費者都勒緊褲帶縮衣節食，高檔奢侈品的需求也漸漸趨緩。

香奈兒統計，自己2023年營收年增16%，達197億美元，歐亞地區兩位數的成長，剛好可彌補美國市場的急劇衰退。公司員工也多增14%，來到36,500多人。

去年，愛馬仕銷售業績大增21%，達134億歐元，約145億美元，全球最大精品集團LVMH的時尚與皮革製品，業績成長14%，高達420億歐元。高盛證券預估，若以固定匯率計算，今年全球精品可望成長6%，最快的區域是中國大陸，增加13%。

不過，香奈兒表示，跟歐洲和日本相比，中國大陸成長幅度明顯較少。最近幾周，去日本觀光的陸客，對日本當地的業績貢獻度，差不多是一半。香奈兒今年初漲價6%，下半年可能續漲，因為原物料成本上漲，還有匯率不同造成售價差太多等因素。