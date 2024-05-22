【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國金融監管機關在周三說，由於花旗集團(Citigroup)交易系統和控制措施失靈，他們開出逾6160萬英鎊(約合7850萬美元)的罰單。
英國金融監理局(PRA)說，花旗全球市場有限公司(CGML)的問題「已經具體化成交易事件」，包括2022年5月發生的一起事件，當時一位經驗豐富的交易員錯誤地輸入了訂單，導致一筆14億美元的交易被錯誤地在歐洲交易所執行。
監理局表示，花旗的交易控制缺陷，導致了此次事件，特別是缺乏某些預防性硬措施，以及其它控制措施的不當調整。
監管部門表示，花旗曾收到監理局的「多次監管溝通」，以求改善，但弱點環節依然存在。
在對類似事件進行調查後，金融監理局對花旗集團處以2776萬英鎊的罰款。
監理局主管Sam Woods說，參與交易的公司必須採取有效的控制措施，以管理所涉及的風險。花旗未能達到預期的標準，因此處以罰款。
花旗發言人Victoria Durman表示，很高興解決兩年多前的這個問題，該問題是由個人錯誤所引起，幾分鐘內就被發現並糾正了。公司立即採取措施，加強系統和控制，並致力於確保全面的合規。
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