【時報記者任珮云台北報導】高齡化社會與高通膨時代來臨，投資所得為勞工退休後主要生活費來源之一；永豐金（2890)旗下永豐銀行表示，因應民眾轉換工作變動薪資帳戶、原薪資戶扣款基金投資中斷，永豐銀行引領業界首推「可攜式退休信託帳戶」線上服務、協助客戶跨行移轉基金投資。
永豐銀行指出，目前已開放逾60檔「退休可攜基金」可自他行轉入永豐銀行持續投資，並以獨家數位自動化服務流程、開放民眾24小時線上申辦，只要在永豐銀行MMA金融交易網開立信託帳戶並完成線上簽署約定條款，即可申請將退休可攜基金移至永豐銀行；同時，客戶也可於線上「恢復定時定額扣款」功能，持續扣款延續原投資報酬。
為提前準備退休生活，在職勞工愈來愈關心退休理財規劃；永豐銀行表示，基金投資為穩定累積退休金的理財工具，近年來，定期投資基金的客戶平均年齡逐年遞減、其中多達6成客戶使用線上申購基金；為協助民眾有效率管理分散於不同銀行帳戶的基金標的，永豐銀行去年率業界之先推出「可攜式退休信託帳戶」並獨家首創線上服務，協助客戶便於整合多個基金帳戶、隨時掌握整體資產狀況。
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