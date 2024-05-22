台塑（1301）董事長林健男表示，去年依供應鏈轉移趨勢，推展印度、東南亞、紐澳、土耳其、非洲及南美洲等市場，支撐PVC、LDPE、EVA、SAP、AN、MMA銷售逆勢增長。今年美歐通膨持續降溫，加上歐洲及其他新興市場經濟成長，抵銷美國及大陸不利影響，尤其印度、東南亞及墨西哥等地企業投資與加速基礎建設，可望帶動石化產品需求增加。
林健男強調，去年專利獲證數共53件，累計有效專利達319件。另，透過整合貴重儀器中心和虛擬實驗室等資源，推動前瞻性複合材料的研發，包括醫材、能源和綠色材料等領域，並開發減碳技術及積極朝向產品材料可回收再利用方向進行，開發鹽水電解結合二氧化碳再利用系統技術、全材質PP耐寒服用料、消費後回收塑膠（PCR）應用、碳纖複材可回收樹脂及抗菌殼粉等綠色產品，擴大利基能量。
台塑「轉型」策略擬定海內外營運據點擴大佈署，並與供應鏈策略結盟，開發新產品或擴展新應用領域，朝科技與醫療產業發展，申請專利確保市場獨占性。
其中，開拓新市場漸收成效，去年AN、MMA因拓銷印度和歐洲等市場有成，AN銷售年成長30％，MMA也躍進35％。吸水性樹脂（SAP）因爭取美洲及非洲等品牌大廠訂單，加上拓展大陸內需，銷售年增6％。PVC因分散至澳洲、中東等市場，且受惠印度加大基礎建設需求，及差異化產品拓銷有成，全年銷量167萬噸，逆勢年增3.4％。
此外，台塑去年受惠大陸鞋材發泡料需求增加，太陽能模組廠開工率提升，加上寧波完成10萬噸去瓶頸工程，EVA銷售年增18％。HDPE、LLDPE因第三季乙烯價跌、美國子公司開拓中南美及歐洲外銷市場，銷量年增3％、4％。
林健男指出，台塑繼完成PVC合計年產10萬噸去瓶頸工程，目前持續進行6萬噸PVC去瓶頸工程，預計117年下半年完工。仁武醫材中心生產PVC、PE及PP等醫療級複合膠粒及天然抗菌材料，預計上半年完工；仁武碳纖廠A列年產1,600噸擴建工程，預計114年上半年完工。美國德州廠區1-己烯廠新建工程，年產10萬噸，預估114年底完工。
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