采鈺（6789）今（22）日召開股東會，董事長關欣表示，高畫素、大尺寸的CMOS影像感測器（CIS）需求熱絡，龍潭廠第三季就會全力生產，且現階段竹科廠已產能滿載下，也有機會跟客戶討論調漲價格，目前訂單看到第三季，整體下半年會優於上半年，全年業績也會比去年好。

采鈺董事長關欣在今日股東會後指出，近期隨著部分客戶的同業將製造CMOS影像感測器（CIS）的產能挪移生產DRAM，市場競爭減緩下，采鈺客戶的市占率近期持續提升，此外，因來自高階手機、摺疊機滲透率提升，所以高畫素、大尺寸的影像感測器需求增加。

此外，關欣表示，去年以來持續成長的AI應用也推升高畫素與大尺寸影像感測器需求增多，並帶來更多晶片使用量，今年采鈺業績將會較去年成長，下半年將較上半年審慎樂觀。