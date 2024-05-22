【時報記者任珮云台北報導】宏正(6277)今日召開COMPUTEX 2024展前說明會，今年將展示AI語音合成服務優聲學，和其他延伸應用方案，包括台語TTS語音合成，及結合OCR技術的全新AI邊緣運算解決方案，如文字朗讀機，都將在此次展會中首次亮相。宏正自動科技資深副總經理林勇達表示：「期待以最道地台灣口音的語音合成技術，為客戶提供更全面的AI應用方案。」
宏正今年以「AI賦能：創新連結、沈浸體驗」為主題，展示業界唯一獲得國際設計獎項三冠王的旗艦級電視牆影像處理器，結合環控系統與AI語音助理，並搭配寬達7米的LED電視牆，模擬打全功能的地震災害應變中心，讓參觀者沈浸體驗高解析度視覺化管理的高效靈活魅力。除了沈體驗區外，宏正在此次展會中將展示多項創新連結的前瞻市場應用：主要涵蓋全數位化伺服器機房、專業航管應用、AI應用解決方案、會議室解決方案、專業音訊及高效工作站等多元應用。
林勇達說：「隨著AI人工智慧的起，AI伺服器的需求之增加。宏正作為加速AI發展的重要推手，將於此次COMPTEX中展示如何用高階機房解決方案，提升AI伺服器管理效率並完美實現能源永續最佳化。
宏正在去年切入專業音訊、AI語音，今年就將在COMPUTEX展示AI語音合成服務優聲學的成果。除了中文即時轉換台語，還有文字朗讀機，一款專為年長者設計的邊緣運算產品，能即時間投影機下的文本識別，並轉化成自然流暢的台語語音。
展望今年的營運，宏正財務長田慶威表示，電子及及半導體庫存已近尾聲，亞洲包括台灣、日本、大陸，今年訂單表現都優於去年，整體營運正逐漸加溫。
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