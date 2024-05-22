高通（Qualcomm）與微軟攜手推出一系列創新解決方案，旨在為新一代Windows運算平台帶來極致的AI體驗。隨著搭載Snapdragon X系列處理器的筆記型電腦陸續問世，高通深化與微軟的長期合作關係，協力打造最新工具與資源，助力開發人員充分釋放裝置上人工智慧的無限潛能。
針對Windows的Snapdragon開發者套件，基於搭載Snapdragon X Elite特殊開發者版處理器，提供開發人員最佳配置及可編程彈性，全面滿足調試、測試及優化需求。高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap表示：「此套件專為加速PC新世代AI應用發展而量身訂製，讓開發人員能夠發揮我們Snapdragon處理器中業界最強CPU與NPU，構建AI化未來所需的一切。」
此外，高通宣布將旗下人工智慧樞紐「Qualcomm AI Hub」服務擴展至Snapdragon X系列平台，為開發者們提供絕佳工具與資源，縮短AI模型部署時程。不僅提供超過100種預先優化的AI模型，開發者亦能直接上傳自有模型，透過Qualcomm AI Hub輕鬆最佳化，實現裝置上高效運算，打造高度智能且反應迅速的體驗。
Qualcomm資深副總裁暨科技規劃及邊緣解決方案總經理Durga Malladi強調：「我們努力為開發人員提供所需工具，助其充分釋放裝置端生成式AI的強大潛能。透過Qualcomm AI Hub全方位支援，開發者將擁有前所未有的彈性與效能，為新世代Windows電腦開發嶄新創新應用。」
各大PC品牌廠皆已宣布將推出搭載Snapdragon X Elite及X Plus處理器的新品，全面展現新世代智能電腦的無窮可能。高通與微軟的緊密合作，標誌著人工智慧時代正式來臨，創新體驗將更臻完美，開啟全新智能數位生活。
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