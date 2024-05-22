【時報-台北電】22日滬指偏弱震盪，創指午後轉強拉升漲幅擴大至近1%。
央行5月17日新政發布後，多地相繼跟進落實首付比例、房貸利率等方面的調整，房地產板塊活躍，渝開發、我愛我家等漲停。
光電概念股午後爆發掀起漲停潮，金剛光電、東方日昇、金辰股份、清源股份等10餘股漲停。AI PC板塊成為另一個亮點，英力股實現2連板；銅纜高速連線概念強勢拉漲，勝藍股漲超17%。
下跌方面，景點旅遊板塊低位調整，長白山跌幅居前；有色板塊午後下挫，*ST中潤、閩髮鋁業等領跌；汽車整車板塊走弱，宇通客車、中通客車跌幅居前。
收盤，滬指漲0.02%，收報3158.54點；深證成指漲0.12%，收報9693.05點；創業板指漲0.88%，收報1877.93點。滬深兩市成交額達8,312億，較上交易日放達319億。（編輯：張嘉倚）
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