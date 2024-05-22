【時報記者葉時安台北報導】中鴻(2014)周三開出113年6月份內銷及113年7月份外銷盤決議，內銷方面，熱軋、冷軋每公噸調漲300元、鍍鋅更每公噸調漲500元，盤價再啟漲勢；外銷則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻說明，總體來看，煤鐵煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，預示鋼市將持續改善。此外，大陸官方查緝非法出口，逃稅鋼材報價止步，鋼價底部有所支撐。考量近期下游需求平穩回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價溫和調漲。
以總體經濟方面，5月15日歐盟最新預測將今年經濟成長上修至1%，通膨則降至2.7%，相較去年經濟停滯狀況已逐漸改善。美國經濟保持溫和成長，4月份通膨率放緩，核心CPI更創3年新低，聯準會(FED)降息預期再度升溫。5月16日聯合國也發布「2024年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，顯示全球經濟維持溫和復甦趨勢。
鋼鐵供需方面，中國大陸國統局1-4月份粗鋼產量同比下降3.0%，製造業PMI連續兩月保持擴張，鋼市供需持續改善。此外，5月17日大陸官方超長期特別國債(30年期)進行首發，加上將推出保交房配套政策，以及人行設立3000億(RMB)保障性房屋再貸款、降低首付款比例和房貸利率下限等，預計將對其房地產業及經濟動能形成支撐，促進鋼材需求穩健復甦。
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