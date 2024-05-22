【時報-台北電】信義(9940)112年度盈餘分配每股配發新台幣1.6元；公告除息基準日113年6月16日；除息交易日113年6月7日。普通股現金股利發放日期為113年7月5日。

信義並公告113年股東常會補選一席董事當選名單。

新任董事陳麗心，為公司之總經理，主要是原法人董事辭任而進行補選。（編輯：沈培華）

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