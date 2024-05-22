【時報記者莊丙農台北報導】昕奇雲端(7747)將於5月27日以每股135元參考價登錄興櫃，產業類別為數位雲端。昕奇雲端為上奇(6123)轉投資公司，董事長許承強表示，公司自成立以來，憑藉著打破雲端服務產業的傳統業務型態，專注在雲聚合與雲分享，以自主開發之一站式跨國多雲FinOps管理平台（ARMIN）充分展現運營自動化等優勢，且藉由上奇海外市場成功經營與佈局的經驗，快速拓展亞洲新創，目前已成功進入香港、馬來西亞、新加坡、印尼，並於去年成功插旗日本新創雲服務版圖。

昕奇雲端成立於2017年，截至目前，實收資本額為2.34億元。主要專注於FinOps平台的開發，讓客戶透過一站式管理平台提升雲端支出的透明度、可預測性及管理效能。此外，昕奇雲端也積極融入新創生態圈，連結各種商機，並加強與創投、企業創投、加速器、孵化器、新創媒體及新創活動主辦方等的合作關係。

昕奇雲端2023年全年營收10.52億元、年增20％，歸屬於母公司業主淨利0.68億元，年增7.2％，每股盈餘為2.92元；今年截至4月營收為4.02億元，年增26％，歸屬於母公司業主淨利0.29億元，年增92％，每股盈餘為1.26元。

今年第1季主要產品的營收比重：雲端服務74％、網通資安22％、其他服務4％。其中雲端服務營收年增42％，主要受惠於AI應用的帶動與新創客戶自身成長的動能。