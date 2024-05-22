【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周三公布的數據顯示，英國四月通膨率放緩，接近英國央行(BoE)設定的目標，但是沒有如預期般的大幅放緩。該數據也使得英國六月降息的可能性仍維持在50%左右。數據公布後，英鎊明顯上揚。
英國國家統計局表示，四月英國CPI為年增2.3%，低於三月的上漲3.2%。然而經濟學家此前的預測為年增2.1%。
周三英鎊匯率一度上漲0.3%，創下1.2752美元的近兩個月新高，最新交易時段仍維持在1.2752附近。
歐元兌英鎊匯率下跌，來到近兩個月新低。
整體CPI的下降，在很大程度上是受到家庭能源價格下降的推動。但是其它指標，例如服務業價格的升幅超出預期，讓英國央行在六月首次降息的可能性，變得相當複雜。
Pepperstone策略師Michael Brown說，這些數據讓人們懷疑，英國央行是否會在六月的政策會議首次降息。雖然如此，但是在六月開會之前，還有其它通膨資料要公布。不過今天降溫稍慢的資料，提高了政策官員維持謹慎的可能性，並可能將降息措施推延到八月。
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