【時報記者葉時安台北報導】裕隆(2201)周三舉行線上法說會，對今年台灣汽車銷量維持預估保守台數為44萬輛，為近5年平均水準，而納智捷n7銷量，目前每月交車維持1200-1500台，預計第三季底前將原先訂單量完成交貨，並於第二季、第三季展開第二波預購，受到第二季交貨放大，對毛利率有正向影響。裕隆城方面，全年的預計租金收入維持約四億元水準，而尚未第二波開發計畫。

台灣汽車市場2024年1~4月台灣汽車市場累計銷量共14.7萬輛，年增0.1%相對持平，國產車與進口車銷售比率與去年同期相似。國際經濟情勢與區域衝突對於全球景氣，以及美國利率調整方向尚未明確，加上考量台灣受通膨之影響，全年台灣汽車銷量維持預估保守台數為44萬輛，為近5年平均水準。

中國大陸汽車市場方面，2024年1~4月累計銷量為907.9萬輛，年升10.2%，其中乘用車銷量768.9萬輛，年增10.6%。中國於4月公布「汽車以舊換新補貼實施細則」，促使中國汽車整體內銷市場成長，惟歐美地區的反補貼政策及擬提高中國進口車關稅的影響，2024年中國汽車銷量維持預估為3100萬輛。

裕隆今年第一季營業收入年增9%，主係裕隆進口車銷售台數較去年同期增加、n7車型量產銷售、裕隆城認列等致使整體營收成長。單季稅前淨利年減25%，主係裕融企業本期增加提列預期信用減損損失以及新安東京迴轉利益墊高去年比較基期影響所致；單季EPS達0.83元，年減33%。裕隆合併負債比為76%，如不含裕融企業承作融資業務短期借款及應付短期票券等金額後，負債比為36%。

裕隆去年公告出售裕隆汽金，下半年進行交割作業，並取得現金挹注。而裕隆城目前營運優於預期，成為台北南區消費重要據點，其全年的預計租金收入，維持約四億元水準，不過裕隆提到，還尚未第二波開發計畫，住宅區開發計畫公司內部還沒明確制定。

裕隆長期配息規畫，裕隆2022年受到新安東京衝擊，年度每股虧損4.8元，仍發放0.93元；去年EPS達4.63元，配發1.4元，發放率約3成，後續配發率預估3-5成之間。

關於納智捷n7，裕隆提到，目前每月交車維持1200-1500台，預計第三季底前將原先訂單量完成交貨，並於第二季、第三季展開第二波預購，受到第二季交貨放大，稼動率7成，單季固定攤提有所下降，對毛利率有正向影響。至於n7後繼機種開發已逐步計畫，這方面後續待明確消息後，鴻海(2317)科技日、鴻華先進-創(2258)將會進一步說明。

裕隆同集團公司預計將推出新款的EV車款，對納智捷銷售是否會所影響？裕隆也回復說明，裕隆集團有多個品牌，各品牌都有特色跟銷售特點，後續持續亮點掌握，對銷量都有所助益。