【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）將在周三美股盤後發布財報，其營運表現被視為是這波5月行情在春季的「期末考」。作為「科技七雄」（Magnificent 7）最後一家開獎的重磅股，投資人對輝達寄予高度期待，希望該AI晶片巨頭能實現巨大的營收成長並再創獲利新高紀錄。
根據財經新聞網站TheStreet報導，市場預估輝達第一財季（截至4月底）淨利達到132億美元，相當於每股盈餘5.63美元，較前一年同期大幅成長逾4倍。市場預估輝達第一財季營收為246億美元，較前一年同期成長逾2倍。到本財年（截至2025年1月底）結束前，輝達的單季營收可望突破300億美元大關。
分析指出，在輝達發布財報後，投資人的五大關注焦點如下：
●營收目標與AI展望
輝達在2023年5月24日提出的第二財季營收預測令人驚豔，這引爆了這波AI狂熱，其股價在這一年來急速拉升，市值超車一票科技巨頭，目前僅次於微軟和蘋果，在美股排名第三大。
分析師將再度把目光焦點放在發布財報後的法說會，看看市場預估的第二財季營收266.7億美元、全年度營收1,130億美元是否動搖。
本季和今年下半年展望的關鍵，將是當前Hopper架構H100晶片產量增加，以及最近發表的Blackwell架構晶片。KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh表示，Blackwell架構GB200晶片可能會在 2025年為資料中心部門帶來超過2000億美元營收。
Deepwater資深科技分析師Gene Munster則警告，Blackwell晶片將在下半年推出，這可能抑制輝達近期的銷售力道，因為客戶寧可等待更新、更熱門的產品。在一款核心產品推出前6個月就預先公布，這可能造成一些後果，即未來兩個季度的營收可能出現一些令人失望的情況。
●利潤和資本支出
在輝達營收展現驚人成長之際，其毛利率也顯著擴大，上年度第四財季（截至今年1月底）的毛利率達到76.7%，本財年第一季估將進一步擴大到77%左右，但隨著用於推出新產品的資本支出增加，輝達的毛利率可能在今年下半年小幅縮水。輝達上年度第四財季營業費用（operating expenses）年增25%，達到22.1億美元，到本財年結束前，其季度營業費用可能增至近30億美元。
分析師表示，對輝達的擔憂包括毛利率到頂、Blackwell推出前訂單減弱、競爭壓力升高，以及更多與中國市場有關的出貨限制。
●產能受限
輝達近期和長期前景面臨的最大阻力，將來自其兩大供應商台積電（2330）和SK海力士的產能限制。台積電曾警告其客戶，CoWoS產能嚴重供不應求，這樣供需失衡的情況可能持續到明年。
在CoWoS中，GPU周圍會放置多個HBM（高頻寬記憶體），而HBM產能限制也被認為是瓶頸之一。
HBM大廠SK海力士上個月表示，今年的HBM晶片已經銷售一空，而2025年也已幾乎完售。
不過，美光科技表示，為了擴大用於輝達H200處理器的HBM3E晶片產量，該公司已經將資本支出預測從75億美元上修至80億美元左右。
●中國的需求與制裁風險
去年美國拜登政府對出口中國的高科技晶片（包括H100 Hopper及前一代A100）祭出新制裁，使輝達的近期營收潛力受到重創。為了守住重要市場，輝達只能著手開發中國專用的「降規版」AI晶片。但路透社上個月報導至少有10家中國公司能透過從經銷商採購的伺服器取得高階晶片，這表示拜登政府可能進一步收緊限制。此外，美中兩國持續進行中的貿易戰，也可能促使中國採取報復性關稅與制裁措施。
●股價波動
輝達對科技股甚至整體美股的重要性無庸置疑。華爾街如此高度關注其第一財季財報和近期展望，如果股價在財報發布後陷入劇烈震盪，也不令人意外。
Navellier Calculated Investing投資長Louis Navellier表示，輝達是我管理帳戶中持股最大的部位，我希望能再出現獲利驚喜和樂觀的財測，但輝達的股票已達「完美定價」（priced for perfection,亦即股價已經很高，一旦表現不如預期完美，股價恐有大幅回檔的風險），且買權（Call Option）溢價很高。當大量買權賣出時，有時「尾巴搖狗」（The tail wags the dog,較不重要的部分支配全局）現象和獲利了結就會隨之而來，所以我將密切關注華爾街對輝達季報與展望的反應。
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