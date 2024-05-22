美國白宮5月14日宣布對中國進口產品加徵關稅，其中決議在2025年前對中國製造半導體產品課徵高達50％關稅。TrendForce觀察，此舉加速供應鏈出現轉單潮，台系晶圓代工廠陸續接獲加單需求，產能利用率上升幅度優於預期。以今年下半年來看，世界先進（5347）產能利用率預計將提升至75％以上；力積電（6770）12吋產能利用率將達85~90％，而聯電（2303）整體產能利用率將落在70~75％。

TrendForce表示，在美祭出關稅壁壘之際，供應鏈轉單態度又更加積極， Qualcomm（高通）自2021年開始與世界先進洽談合作計畫以來，今年生產規劃開始轉趨積極，促使世界先進提前將Fab5新廠第一階段產能在 2024年第三季擴充完畢，同時計畫將Qualcomm的PMIC完成跨廠驗證以滿足其需求；而MPS自2022年則已啟動轉單，世界先進、力積電均在其計畫內。

除此之外，轉單潮亦包含Cypress、Gigadevice紛紛向力積電洽談NOR Flash投產計畫，預計今年下半年至2025年陸續發酵。Raydium、OmniVision 皆基於終端客戶要求，陸續規劃將PC DDI、CIS交由世界先進和力積電製造，聯電近期也獲Infineon加單支撐，憑產地多元化布局的優勢，吸引歐美客戶如TI、Infineon、Microchip等洽談長期合作計畫。