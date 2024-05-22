政府口口聲聲說要拚打房，沒想到房價越打越高；住展雜誌公布的4月房市風向球，房價議價空間不到1成，但買方仍積極上車，建商不僅不讓利，還不少趁機調價；台灣房價短期要怎麼跌，房地產專家何世昌的建議是，廢除「房地合一稅」與「預售屋禁止轉售」2大措施；然而，他也坦言，這是不可能的任務，因此短期內別奢求房市反轉，今年房價會像斷了線的風箏飛上天。

◎以下為「何世昌的房產知識Buffet+」粉專原文：

時常有人問「怎麼做才能讓房價下跌」，這個問題頗難回答，因為目前我們在全世界都還沒找到一勞永逸的方法。

從各個國家經驗來看，唯一有效且能長期抑制房價上漲的方式為「經濟大蕭條」。若是輕微的經濟蕭條還不夠，有的國家經濟蕭條會伴隨著通膨同時發生，此時房價不見得會下跌，例如阿根廷。

所以，為何等待房價崩盤如此之難，因為你等於在和「經濟大神對做」，長期下來都很難賭贏。畢竟，人類的經濟持續往上增長，大家口袋裡的錢不斷增加；當你有錢、我有錢、大家都變有錢，錢就不是原本的錢，它會產生通貨膨脹，錢的購買力變弱，房子總是易漲難跌。

沒人可以違背大勢，任何國家即使祭出殺傷力很大的政策，頂多只有短期有用，長期都無法收效。更遑論多數政策是錯誤的，當然無法擊潰房價。

那麼，該如何打擊台灣短期房價呢？我的答案是廢除「房地合一稅」與「預售屋禁止轉售」等兩大措施。

我們的推論是，當「房地合一稅」和「預售屋禁止轉售」兩大措施廢除後，房市價出現慶祝行情，建商會說Ya、投資客會說爽、憤青會罵幹，投資型買盤快速回歸，房價將應聲上揚。然而，這樣的爽日子難以為繼。由於房價行情大好，以及被「重稅閉鎖期」鎖住的賣壓會持續湧現，二手屋市場的委售量將和房價同步驟升，預計大約6個月～12個月左右，房市會因賣壓大舉出籠、買方無力消化而下挫；當房市由多轉空，更多人看到市場不對勁而想儘快賣出手上房子，委售量會再次加重，房價跌幅將迅速擴大。照這種跌法，房價起碼跌二成、下跌時間至少會有二到三年。

我知道你不信，正如同三年前我們說「預售屋禁止轉售」措施會助漲房價、會讓建商橫著走一樣，只有時間會驗證一切。

不過，以上都只是我的幻想，廢除上述兩大措施是不可能的任務。因為多數人仍認為「房地合一稅」和「預售屋禁止轉售」是打房好政策，更沒有政治人物敢去動它。因此，短期內別奢求房市會反轉，而今年的房價就像斷了線的風箏，飛上天。

※本文獲得「何世昌的房產知識Buffet+」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。