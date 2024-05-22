【時報-台北電】市場關注輝達財報，成績未揭曉股價先創收盤歷史新高，台股樂觀跟進，周三小漲開盤，權值王台積電(2330)再衝歷史新高價，為台股注入強心針，盤中締下大盤新天價21567點、台積電觸及865元新天價、台股市值飆破67兆新高的三大紀錄。同為權值股的聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)、聯發科(2454)齊步走高。AI PC題材高亢，台系PC族群走勢帶勁，宏碁盤中股價罕見衝上漲停53元，華碩盤中也登上535元創下2008年分家後新高價。終場台股收高315.08點，為21551.83點，亦為收盤新高。今日外資(不含外資自營商)買超321.1069億元，投信賣超2.519億元，自營商買超39.6443億元，三大法人買超358.23億元。外資創下今年第八大買超金額。
輪胎大廠正新(2105)大漲逾9%、建大(2106)大漲7%，表現亮眼，拉高橡膠股成為類股最漲第一名。微軟組「Copilot+ PC」生態圈，要賣出5000萬台AI PC，電腦品牌廠宏碁帶量強攻漲停鎖死，華碩旗下首款Copilot+ PC新品預計最快第二季底出貨，今日同樣水漲船高，一度上衝535元，創下2008年分家後新高價。輝達財報揭露前夕，機器人熱度續燒，指標股所羅門(2359)遭列注意股，雖然4月獲利衰退逾5成、每股純益為0.12元依然擋不住湧入的資金，強拉漲停鎖死，續闖歷史高點166.5元，點火昆盈(2365)跟進連拉2根漲停，廣明(6188)一度逼近漲停價位，與旗下達明機器人攜手共赴Computex搶攻AI機器人商機的聰泰(5474)、羅昇(8374)同步漲停慶賀。此外，輝達規劃將GB200提早導入面板級扇出型封裝，群創(3481)聞訊噴量飆升，穩坐台股人氣王寶座，收高4.87%，全日量能28.1萬張，直接向上叩關季線，並帶動友達(2409)盤中放量跟漲逾5%，躍過月線、5日線，收高在18.4元；彩晶也爆量跟漲約3.5%，一度叩關季線。
周二市場等待輝達財報多方買盤轉趨觀望，成交量降至4000億元之下，為5月以來最低量。不過隨著輝達再創收盤歷史新高價，市場認為是個好預兆，今日資金活絡起來，權王台積電再創新高，台股跟隨而上收漲315點也創新高，5日RSI為86.08，10日RSI為75.03，9日K值為83.95，9日D值為82.09，20日乖離率為4.04。台股今日衝天，外資不但由賣轉買，且大買超321億元，為今年第八大買超金額，累計5月買超金額超過1600億元。
台股22日在輝達財報前出現大漲再創四大驚奇，台股資深分析師連乾文表示，本周將是較為震盪的一周，輝達公布財報後，市場反應是最大變數。由於GB200熱賣但有量產時程延後疑慮，過去H100是主機板模組交貨就延遲達8～11個月，現GB200是整櫃，組裝困難度更高，從英業達、瑞銀、大摩等報告估都有延遲說法，使得下半年疑慮大。
法人認為，除了輝達財測，美國FOMC會議紀錄細節也是重點，近月來通膨確實有降溫，關注聯準會Fed官員最新談話。台股買方承接力道仍強，台股再創高量能放大，惟4400億左右不成氣候，操作上目光緊盯下月初台北國際電腦展相關題材、產業復甦旺季效應個股。（編輯：張嘉倚）
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