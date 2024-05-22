【時報記者林資傑台北報導】半導體設備零組件廠意德士(7556)今日參與櫃買業績發表會，隨著多元布局效益顯現，2024年首季營運已止跌回升。展望後市，公司預期今年營運可望回溫並穩健成長，期盼未來3年成長加速。同時，竹東二期新廠預計第三季動工，目標2026年初投產。

意德士科技2024年首季合併營收1.38億元，季增8.94％、年增5.86％，創同期新高、歷史第三高。營業利益0.28億元，季增3.65％、年增2.63％，為近1年半高。稅後淨利0.28億元，季增達18.99％、年減10.69％，自近2年半低回升，每股盈餘1.19元。

意德士科技表示，去年營運雖因市況轉弱影響而略降，但表現仍持穩高檔。今年首季市況雖尚未回溫，但透過增加海外市場及新領域應用，使整體營運止跌回升。稅後淨利低於去年同期，主因轉投資49％的誼特OEM市場雖緩步回升，但尚未恢復去年同期水準。

展望2024年，隨著市場庫存去化接近尾聲，晶圓製造需求可望在上半年止跌、下半年緩步成長。而人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、5G、汽車工業應用等帶動晶片等先進應用領域需求增加，可望帶動半導體市場未來成長性，預期今年營運可望回溫並穩定成長。

同時，意德士科技前瞻布局，竹東二期新廠與技術中心已於5月完成都審，待取得相關建照後，預期第三季動工。同時，將藉由策略聯盟組成的半導體艦隊德鑫半導體控股，以團體戰方式布局海外或新領域，增加長期發展動能，期盼未來3年能加速成長。

意德士科技董事長闕聖哲表示，去年聚焦拓展海外市場及非晶圓製造應用，首季營收占比分別提升至14％及21％，較去年同期4％、14％顯著提升。未來將持續推進此策略，目前已接獲日本及美國客戶需求，其中後者正進行驗證中，期待未來海外營收貢獻能達3分之1。

而意德士科技2022年即宣布將規畫興建竹東二期新廠，闕聖哲指出，竹東廠首期產能目前已接近全滿，二期新廠產能將是一廠的2倍，並預留2層樓，1層作為技術中心、另一層正與夥伴洽談建置新產品線，主建物興建預期可在2025年9月完成，目標2026年初投產。