【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本公共電視台NHK於22日報導，有位來自中國大陸共產黨的高階黨員，計畫在5月剩下的時間造訪東京，並會見日本執政黨領導人，討論自2018年以來首次恢復兩黨之間定期會晤。

接獲爆料的NHK指出，現任中共中央對外聯絡部部長，同時也是前任中國大陸駐菲律賓大使的劉建超（Liu Jianchao），正在安排5月29日前往日本參加一場會議。

日方的自民黨將派出幹事長茂木敏充（Toshimitsu Motegi）、以及較小的執政聯盟，公明黨首席代表山口那津男（Natsuo Yamaguch）等黨部高層，跟劉建超進行會談。

NHK認為，來自中國大陸以及日本的執政黨代表將磋商，恢復自2018年以來就已暫停，大約每年舉辦一次的共產黨與自民黨交流會。不過，上述各政黨均不願評論此消息。

中日這兩個亞洲前兩大的經濟體，因為中國大陸在東海與南海上的海上活動，造成日本高度關切。同時，大陸也不滿日本獨排眾議將福島核汙水，已多次排放至太平洋海域內。

下周初，中韓日三國的政治領導人將在首爾會見，是2019年以來這3國再次舉行峰會。從2022年上任以來，行程緊湊的劉建超已會見120多個國家的官員，其中包括今年初在華府與美國國務卿布林肯會談。

劉建超動作頻頻，也引發外界對這位前大使以及外交部發言人，可能成為中國大陸下一任外交部長的傳言再度甚囂塵上。自從秦剛在去年7月底被免職後，前外交部長王毅回鍋，先是代理後又轉為正職。