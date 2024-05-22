兆豐投信指出，根據美國勞工統計局近期公布數據（註1），今年4月份核心消費者價格指數（CPI）呈現通膨6個月來首次降溫，年增率降至3.6％，呈現物價壓力逐漸減弱，更支持美國聯準會可能維持較高利率一段較長的時間，加上近期中東衝突、俄烏戰爭等黑天鵝事件持續發展，市場仍存在不確定性，部分投資人呈現謹慎態勢，則適合採取多重資產基金分批進場、逐批布局的策略。
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金研究團隊表示，本檔基金網羅的國家配置有美國、日本、臺灣、澳洲及歐盟等地區，其中美國的比重逾4成為最大宗（註2），且採取多元投資策略以期增添收益，更透過靈活的策略調節「股票、債券、可轉債」的比例配置出適合的投資組合，有助兼顧主題商機的成長股，並精選能兼顧報酬與風險均衡的題材，期能提供投資人攻守皆宜的產品屬性。
兆豐收益增長多重資產基金研究團隊指出，目前美國十年期債券殖利率位於合理區間，本檔基金投資組合中的債券部位將採取在美債殖利率位於4.3％～4.7％區間高緣時進行加碼，而位於區間低緣則進行部分獲利了結，有助債券資產的長期收益機會；股票部位則建議持續觀察強勢產業，或強勢類股中具有長期發展趨勢明確之標的，藉由適時調節、逐步加碼的方式佈局股票題材。
可轉債部位，目前交易市場流動性疲軟，且股價自低點反彈到相對高水位，可轉債標的股票之價格先前有一波漲幅，建議最近保持觀察，並持續尋找相對符合條件之標的後再增持相關部位。
本基金核心配置為「債券、可轉債、股票」等題材，不僅追求債息的收益機會，更爭取股票題材的成長力道，並同時具有月配息機制，幫助投資人透過本基金的配置逐步累積資本利得，亦可望累積息收的增長，適合穩健型的投資人納入資產配置之列。
註1：資料來源：美國勞工統計局於113年5月15日發佈之資訊。兆豐投信整理於113／5／17。
註2：資料來源：兆豐投信，本檔基金之投資組合中的國家配置比重分別為美國(40.67％)、日本(8.37％)、臺灣(6.05％)、歐盟(5.15％)、澳洲(3.48％)、韓國(3.49％)、其他(0.89％)及現金比重(31.90％)。兆豐投信整理至113／5／17。
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