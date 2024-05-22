行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君22日中午，赴立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，替近日緊張的朝野大戰和緩氣氛。卓、韓兩人見面親切問候，卓榮泰盼立法院支持打詐4法、花蓮重建方案等，韓則允諾民生優先。

據指出，520總統、副總統就職典禮當天，卓榮泰向韓國瑜表達拜會之意，盼兩人能有好的交流，共同推動福國利民的法案，韓國瑜則允諾會面。

中午12時10分，卓榮泰與鄭麗君、行政院祕書長龔明鑫自立法院大門進入，韓國瑜與江啟臣迎接，另外民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤也一同前往。

兩人見面後短暫寒暄，韓也稱卓「責任重大，會很辛苦」，隨後閉門會談，不開放媒體採訪。

據轉述，卓榮泰向韓國瑜提及，行政部門一定依法行政，負責任提出福國利民的法案，並希望立法院能大力支持，包括政院打詐4法、花蓮重建方案預算等，希望朝野能共同推動。

對此，韓國瑜也表達善意，若有民生優先的法案，願意共同協助。兩方會面不到30分鐘後，卓榮泰隨即趕赴花蓮災區。