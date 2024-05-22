蘋果21日表示，該公司擬要求美國法院駁回司法部以及15州在3月提出的指控。該訴訟案聲稱蘋果壟斷智慧型手機市場，打擊規模較小的業者以及拉抬產品價格。

根據蘋果向美國紐澤西地區法官Julien X. Neals遞交的信函，這家iPhone廠商強調自身「根本談不上是獨占市場的業者，而且還面臨來自強勁對手的激烈競爭，再者，訴訟裡無法證明蘋果有能力收取超競爭的價格或限制智慧型手機市場的產出。」

蘋果在該信提到，司法部仰賴一套新的反壟斷責任理論，沒有法院認同這理論。

美國司法部在3月向蘋果提起訴訟，指控蘋果濫用市場權力向消費者、開發商、內容創造者、藝術家、出版商以及中小企業和商家收取更多的資金。美司法部當時表示，蘋果一支iPhone要價高達1,599美元，利潤高於其他同業。