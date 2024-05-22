壽險保單能否視為債務人的財產，被法院強制執行，備受社會上爭議。金管會22日表示，擬針對100萬元以下的人壽保險契約，建議不強制執行，會先提參考原則給予司法院，並力拚6月修正入保險法草案。

司法及法制委員會月初臨時提案通過，請司法院會同金管會、法務部行政執行署、壽險公會，根據保單類型及解約金，訂定強制執行的排除範圍，「一定金額」以下的解約金或理賠金，不得扣押及執行。

彭金隆今（22日）在立法院財委會表示，將先盡快訂定參考原則，讓司法單位處理更明確，減少爭議，但根本上會修正保險法，將受益人介入權訂定到保險法中。

保險局局長施瓊華表示，本週已開過會，每張人壽保單的保單解約金額若在100萬元以下，建議不給予強制執行。

施瓊華指出，因「受益人介入權」要修法，已擬定保險法修法草案；在強制執行部分，大法庭曾作出解釋，保單可以強制執行，但還是要兼顧雙方權益、注意生活所必須，根據「生活所必需」，會提出壽險保單100萬元以下不強制執行，建議司法院參考。

但過去常見因壽險主約因為被強制執行，導致醫療險或意外險附約也失效。施瓊華表示，一年期的醫療險或意外險附約幾乎沒有解約金，理論上不應該執行，也無從執行，但因為主約失效，附約也自然終止，因此希望保險公司可以主動有附約延續條款，在繼續繳費的情況下，附約可以繼續存在，目前已經在做。

針對保險法修法，施瓊華表示，保險法要修兩部分，一是「受益人介入權」，二是人壽保單100萬元以下不執行，參考原則先行，再訂在保險法草案中，預計6月保險法法規預告會出爐。