高股息ETF換股大秀又來了！元大台灣價值高息（00940）日前調整成分股後，另一檔人氣高息ETF群益台灣精選高息（00919）也即將在5月底換股。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，今（2024）年來受益人淨增減（扣除今年新成立ETF），其中00919增加34.5萬人最具人氣，高息題材人氣高檔不墜。

財經專家表示，00919主要追蹤「臺灣精選高息指數」，投資高股利率股票，另據市值、流動性和獲利能力等條件篩選出成分股，5月調整持股，可挑選當年度配息水準優異的高息股，此時介入相對安全。

00919有收益平準金機制，並且採每季3、6、9、12月配息， 00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待。

統一投顧點名長榮航（2618）、台郡（6269）、世界（5347）、聯陽（3014）、至上（8112）、精成科（6191）、榮剛（5009）、玉山金（2884）、精誠（6214）、裕民（2606）、南寶（4766）、遠東新（1402）等，有機會納入00919。

00919也可能剔除沁象（3293）、京元電子（2449）、日月光控股（3711）、東元（1502）、神基（3005）、瑞鼎（3592）、緯創（3231）等。

凱基投顧則預測，00919有高機率納入永信建（5508）、群益證（6005）、長華（8070）、京城銀（2809）、台郡（6269）、長榮航（2618）、至上（8112）、華固（2548）、世界（5347）、創見（2451）、聯陽（3014）、國票金（2889）、晶華（2707）、國產（2504）、華南金（2880）等。

00919可能剔除神基（3005）、緯創（3231）、瑞昱（2379）、健鼎（3044）、日月光控股（3711）、沁象（3293）、兆豐金（2886）、瑞鼎（3592）、京元電子（2449）、東元（1504）、群光（2385）、台肥（1722）、力成（6239）、寶雅（5904）、台表科（6278）等。

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