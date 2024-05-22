大立光遭德國廠商跨海提告盜用軟體，台中地檢署最近偵結，以違反著作權法及詐欺、偽造文書罪嫌起訴，台中地院將於31日首度開庭，一旦判決認定有罪，求償金額恐上看十億元。對此大立光不認罪，強調對有心人士蓄意打擊商譽與營運，絕不縱容寬貸。
根據《鏡週刊》報導，案件起因德國原廠MVTec指控大立光購買單機版「HALCON」軟體後，用大立光網路卡綁定電腦機器，取得序號使用該軟體進行高階光學鏡頭研製，實際上卻指示工程師設計一套虛擬網卡及程式，破解德國原廠的認證程序，形同以「大補帖」方式盜用正版軟體。
檢警去年8月啟動搜索，及至上月台中地檢署偵結，認定大立光黃姓研發總處長等10人違反著作權法及詐欺、偽造文書罪嫌提起公訴。至於大立光前後任董事長林恩舟、林恩平獲不起訴，德廠已提出再議，由台灣高檢署智慧財產檢察分署認定。
身為蘋果供應鏈的大立光，是全球智慧型手機鏡頭之王，向來是台股的績優生，雖然現下已將股王寶座交出，但今年首季EPS仍繳出45.79元成交，笑傲台股。
尤其2013年當時在大立光擔任執行長的林恩平，對競爭對手發動專利戰，先後控告玉晶光、三星電子、惠普、先進光、新鉅科、聯想旗下的摩托羅拉行動技術等公司，戰場遍及美國、中國大陸到台灣，此次反因自身侵權被起訴，震驚業界。
對此大立光今表示，公司於去年3月接獲地檢署通知此事後，即主動聯繫外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時始終全力配合檢調單位偵查。
大立光強調，儘管公司與系爭軟體台灣獨家代理商業已建立多年合作關係，持續購買系爭軟體授權，本爭議本可在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛。殊料，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向本公司施壓。
大立光說，對此事件意外發展深感不解與遺憾，同時也嚴厲譴責，不管有心人士來自何方、所圖為何，其蓄意打擊商譽與營運的做法，公司會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。
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