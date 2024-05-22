【時報記者葉時安台北報導】美股周二小幅收高，台股周三開漲12.24點報21248.99點，權值王台積電(2330)再衝歷史新高價，宏碁(2353)漲停領軍AI強悍，資金持續回歸電子，助力大盤上拱至21567.48、上漲330.73點，重返5日線，超越21515.52再奔盤中歷史新高點，收盤量增同寫歷史新高點。周三收盤，加權指數上漲315.08點或1.48%，報21551.83點，成交量升至4398.11億元；櫃檯指數上漲2.61點或1.04%，報253.88點，成交量升至1239.51億元，同樣創下1個月以上高檔。

台股周三盤中、盤後均再寫歷史新高點，量能重回400億元以上水準，台新投顧副總經理黃文清表示，後續走勢仍樂觀明朗，主要受惠輝達即將公布財報及財測，受惠AI題材對來年財報成長仍持續有空間，股價反應空間仍大，對台系概念股有強大助力；至於市場另一關注重點即美國降息動作，黃副總認為，通膨數據下降緩慢，後續仍有降息空間，持續觀察聯準會說法。

股東會以及法說會陸續展開，加上六月初電腦展，副總表示，旺季來臨，對前景亦樂觀看好，近一兩個月即有機會挑戰22000關卡。操作上，電腦展題材的AI PC等均可期，雖然科技股有獨享武林擔憂，但科技股仍有輪漲動作，台股逐步墊高；而非電族群，雖然日前航運、軍工、金融等皆有伺機而動，不過這波預估待科技輪漲後，非電才較有機會重抱資金行情。

大盤指數個股貢獻度來看，權值王台積電(2330)貢獻193.47點最威，其次為鴻海13.36點，華碩(2357)、台達電(2308)、正新(2105)、元大金(2885)、仁寶(2324)、聯發科(2454)、宏碁(2353)也都拉抬5點以上。而拉低指數為華城(1519)、南亞(1303)、藥華藥(6446)、玉山金(2884)、中鋼(2002)、永豐金(2890)、士電(1503)、聯強(2347)、華航(2610)等。顯見AI題材重掌大權，周三橡膠股敲邊鼓，然資金從先前熱門的重電、金融、航空暫離。

成交量前十大來看，面板群創(3481)奪第一收漲4.87%，二三名由漲停的宏碁(2353)、富喬(1815)拿下，隨後為聯電(2303)、第一銅(2009)、長榮航(2618)、友達(2409)、燿華(2367)、晟銘電(3013)、所羅門(2359)。面板雙雄雙雙收紅入榜，瘋銅題材的第一銅連日飆漲後震盪收紅，燿華PCB題材同樣資金進駐，所羅門受惠機器人再度漲停量增。

高價股方面，千金股漲多跌少，股王信驊(5274)、旭隼(6409)大漲超過半根漲停，嘉澤(3533)、鈊象(3293)、穎崴(6515)走紅，股后世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)則收持平，僅M31(6643)收小黑。