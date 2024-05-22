【時報記者葉時安台北報導】美股周二小幅收高，台股周三開漲12.24點報21248.99點，權值王台積電(2330)再衝歷史新高價，宏碁(2353)漲停領軍AI強悍，資金持續回歸電子，助力大盤上拱至21567.48、上漲330.73點，重返5日線，超越21515.52再奔盤中歷史新高點，收盤量增同寫歷史新高點。周三收盤，加權指數上漲315.08點或1.48%，報21551.83點，成交量升至4398.11億元；櫃檯指數上漲2.61點或1.04%，報253.88點，成交量升至1239.51億元，同樣創下1個月以上高檔。
台股周三盤中、盤後均再寫歷史新高點，量能重回400億元以上水準，台新投顧副總經理黃文清表示，後續走勢仍樂觀明朗，主要受惠輝達即將公布財報及財測，受惠AI題材對來年財報成長仍持續有空間，股價反應空間仍大，對台系概念股有強大助力；至於市場另一關注重點即美國降息動作，黃副總認為，通膨數據下降緩慢，後續仍有降息空間，持續觀察聯準會說法。
股東會以及法說會陸續展開，加上六月初電腦展，副總表示，旺季來臨，對前景亦樂觀看好，近一兩個月即有機會挑戰22000關卡。操作上，電腦展題材的AI PC等均可期，雖然科技股有獨享武林擔憂，但科技股仍有輪漲動作，台股逐步墊高；而非電族群，雖然日前航運、軍工、金融等皆有伺機而動，不過這波預估待科技輪漲後，非電才較有機會重抱資金行情。
大盤指數個股貢獻度來看，權值王台積電(2330)貢獻193.47點最威，其次為鴻海13.36點，華碩(2357)、台達電(2308)、正新(2105)、元大金(2885)、仁寶(2324)、聯發科(2454)、宏碁(2353)也都拉抬5點以上。而拉低指數為華城(1519)、南亞(1303)、藥華藥(6446)、玉山金(2884)、中鋼(2002)、永豐金(2890)、士電(1503)、聯強(2347)、華航(2610)等。顯見AI題材重掌大權，周三橡膠股敲邊鼓，然資金從先前熱門的重電、金融、航空暫離。
成交量前十大來看，面板群創(3481)奪第一收漲4.87%，二三名由漲停的宏碁(2353)、富喬(1815)拿下，隨後為聯電(2303)、第一銅(2009)、長榮航(2618)、友達(2409)、燿華(2367)、晟銘電(3013)、所羅門(2359)。面板雙雄雙雙收紅入榜，瘋銅題材的第一銅連日飆漲後震盪收紅，燿華PCB題材同樣資金進駐，所羅門受惠機器人再度漲停量增。
高價股方面，千金股漲多跌少，股王信驊(5274)、旭隼(6409)大漲超過半根漲停，嘉澤(3533)、鈊象(3293)、穎崴(6515)走紅，股后世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)則收持平，僅M31(6643)收小黑。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：