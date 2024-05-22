【時報記者王逸芯台北報導】根據傑昇通信公布4月降價手機排行，4月手機降價的整體總降幅範圍落在11%到37%之間，單月的降幅則在4%至18%不等，其中，降幅最大的是三星Galaxy Z Fold5 1TB，以月降價5000元、總降價金額累積近1.7萬，成為降價榜的雙冠王；另外，剛上市的realme 12+單月就有最高近2成的降幅，至於累計降幅最多的是OPPO Reno10 Pro+、幅度達37%。

數據顯示，4月降價榜上最多的品牌是三星，以七席幾乎過半的成績奪冠，除了三星Galaxy S24系列及Galaxy A55全進榜外，隨著摺疊新機發表時程越來越近，Galaxy Z Fold5 1TB更是一個月內降價了5000元，總降價金額達16898元。

中國品牌方面，realme 12 Pro+以單月3000元的降幅排名第二，同系列realme 12+，也是4月降價榜上單月降幅高達18%的機型，也使得售價萬元有找。總降價金額最高的單機是上市已屆一年的OPPO Reno10 Pro+ 256GB，累積總降幅37%，比起定價也省了近萬元。降價榜第三名的vivo X100 256GB版本累積達25%的降幅、金額為3000元，X100 Pro 512GB版本亦有2000元降幅。