台股今日(05/22)集中市場收漲315.08點，報21551.83點，漲幅1.48%，成交量4398.12億元。台積電上漲2.73%，收864.00元；聯發科上漲0.85%，收1185.00元、鴻海收漲1.81%。人氣成交量最大前十檔分別為：群創、宏碁、仁寶、聯電、第一銅、長榮航、友達、燿華、晟銘電、所羅門。

在上市類股中，以橡膠業族群、電腦週邊族群表現最為亮眼，漲幅分別為5.50%、2.54%；生技醫療族群走勢則較為疲軟，下跌1.46%。

上市股中有21檔漲幅9%以上，其中2檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：向榮生技-創(15.70%)、凌群(10.00%)、銘鈺(10.00%)、迎廣(10.00%)、中櫃(9.98%)、達發(9.96%)、川飛(9.95%)、今國光(9.91%)、所羅門(9.90%)、佳必琪(9.89%)。

上市股跌幅最重前十名分別為：傳奇(-7.17%)、凌通(-6.18%)、華城(-5.48%)、藥華藥(-5.47%)、南光(-5.13%)、瑞軒(-5.03%)、泰碩(-4.68%)、國產(-4.32%)、氣立(-4.14%)、攸泰科技(-3.81%)。

在上櫃類股中，以光電業族群、通信網路族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.79%、2.44%；觀光餐旅族群走勢則較為疲軟，下跌0.77%。

成交量前十名人氣指標為：富喬、廣運、廣明、協易機、能率、擎亞、中光電、東捷、能率網通、力致。

上櫃9%以上漲幅共有18檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：泰偉(10.00%)、達航科技(10.00%)、聯光通(10.00%)、安鈦克(10.00%)、富喬(9.98%)、均豪(9.98%)、天鉞電(9.97%)、九暘(9.96%)、世紀(9.95%)、天良(9.94%)。

跌幅在9%以上個股則有1檔，其中1檔曾經一度重挫跌停。跌幅最重前十名分別為：協易機(-9.48%)、新零售(-7.57%)、泓格(-6.73%)、正能量智能(-6.64%)、五福(-5.77%)、雷笛克光學(-5.23%)、潤德(-4.98%)、耀勝(-4.79%)、健椿(-4.60%)、昱展新藥(-4.07%)。