【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯國防部在周二表示，俄國軍隊已經展開總統普丁(Vladimir Putin)下令的第一階段演習，模擬戰術核子武器(tactical nuclear weapons)發射的準備工作。

俄羅斯將這次軍演，與西方國家、法國總統馬克宏的「激進言論」關連起來，稱這些言論對俄羅斯構成了安全威脅。

分析人士說，這次演習是普丁發出的警告訊號，試圖阻止西方進一步捲入烏克蘭戰爭。

俄國防部說，演習的第一階段涉及Iskander導彈和Kinzhal導彈。演習的目的是應對西方個別官員針對俄羅斯聯邦的挑釁性言論和威脅，確保部隊和裝備能夠隨時為作戰使用非戰略核武器，並無條件地保障俄羅斯國家的領土完整和主權。

演習涉及俄羅斯南部軍區的導彈部隊。該軍區與烏克蘭接鄰，還包括目前由俄羅斯控制的烏克蘭部分地區。

白俄羅斯也將加入演習。

戰術核武或非戰略核子武器，雖然不如能夠消滅整個敵城的戰略核武，但仍具有巨大的破壞力。

一些西方分析人士認為，自烏克蘭戰爭爆發以來，戰術核武在莫斯科的思維中變得越來越重要，因為俄羅斯常規部隊過去兩年在烏克蘭陷入了困境。

理論上，俄羅斯使用核武，可能給西方帶來令人震驚的衝擊，但是不一定引發全面核子大戰。

根據美國科學家聯合會的資料，俄羅斯擁有約1558枚非戰略核彈頭，儘管確切數字仍無法確定。這些彈頭是由俄羅斯國防部第12總局控制。

國防部說，軍隊正在練習為Iskander導彈獲取「特殊彈藥」(即核彈頭)，為運載火箭進行配備，並「秘密推進到指定位置，為導彈發射做準備」。

各航空部隊也在練習為Kinzhal高超音速導彈安裝特殊彈頭，並飛入指定的巡邏區域。

國防部發佈的影片顯示，導彈由軍用車輛車隊運送，並處於準備發射的位置。

俄羅斯軍隊官員Nikolai Sokov說，西方軍隊將密切關注演習，並試圖瞭解，如果俄羅斯真的部署了此類武器，他們有多少預警時間。