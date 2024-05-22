【時報記者林資傑台北報導】融資租賃龍頭中租-KY(5871)今（22）日召開股東會，通過2023年財報及盈餘分派案，決議普通股每股配息6.5元、配股0.2元，合計派利6.7元。甲種特別股則每股配息3.8元。展望2024年，中租-KY經營回歸基本面、聚焦2大方針，確保業務資產品質及獲利穩健成長。
中租-KY 2023年合併營收975.25億元、年增達12.61％，續創歷史新高。歸屬母公司稅後淨利250.33億元、年減8.04％，每股盈餘15.15元，仍創歷史次高。其中，台灣、中國大陸、東協營收分別成長14％、6％、26％，獲利則分別衰退6％、2％、19％。
中租-KY指出，地緣政治持續緊張、高利率環境及疫後經濟復甦力道不足，使中租-KY去年營運前所未見的挑戰。雖然經營最為辛苦，但在全體同仁努力下仍在困境中力拚突圍，在三大營運市場多方推動發展業務，使資產仍有適度成長，獲利亦達一定水準。
展望2024年，中租-KY董事長陳鳳龍指出營運將回歸基本面，著重產品差異化與在地化，並採取二大施策方針，包括管控包括信用、利息及管銷等各項成本，並深化數位經營和數據應用，確保業務資產品質與獲利穩健成長。
同時，中租-KY持續深耕經營海外市場，落實產品在地化，在大中華區與東南亞設立綿密廣泛的營運據點，去年底共有133處，今年規畫增設10處，包括中國大陸在既有的上海、蘇州與杭州增加服務網點，估可增加至62處。
東協方面，中租-KY將於馬來西亞東部的山打根（Sandakan）、美里（Miri），柬埔寨的武德（Takeo）、磅湛（Kampong Cham）、磅同（Kampong Thom），菲律賓的蘇比克（Subic），印尼的德波（Depok）等地，增加辦事處與行動辦公室。
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