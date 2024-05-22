新任國科會主委吳誠文22日談及我國半導體發展時指出，台灣不能只有先進半導體製程，未來國科會會逐步建立「功率半導體」發展，並會應用在智慧電網上。此外，為了均衡各區域發展，將攜手經濟部在3個月內推出具體計畫推動產業做數位轉型跟智慧化，他並舉工具機為例，將透過異業結合，成為台灣真正、新的智慧機械。
國科會22日舉行媒體茶敘，吳誠文攜手新任副主委林法正、陳炳宇，及留任的陳宗權，一一回應媒體提問。
吳誠文說，這次進入內閣有個很重要任務，護國神山支撐下，是台灣很重要經濟支柱，在科技跟經濟發展成功狀態下，能不能讓全民感受到，對社會文化和所有產業的提升作用，因此會跟經濟部合作，甚至跟教育部、農業部、衛福部、文化部等部會合作。
吳誠文說，台灣科技產業實力，不應只有協助國際大型公司發展，也要協助台灣傳統產業、各行各業，能夠在科技實力之下，更均衡、快速發展起來。他說，「均衡」也是總統賴清德強調的未來施政目標，這包含區域均衡、產業均衡，不是只有注重科技，而是用科技協助均衡發展，這是未來努力方向。
吳誠文透露，林法正強項是促進綠能產業發展，因此未來發展的不是只有先進半導體製程，也會同時基於對全民承諾，包含環境永續、淨零碳排等議題，背後需要非常有效率能源使用，這又牽涉到另外一類半導體，就是「功率半導體」發展，會逐步建立起來。
吳誠文說，功率半導體發展會在智慧電網，需要來支撐硬體，這是從半導體到模組系統建置非常重要的一環，過去台灣還沒有全面發展，這部分是半導體領域缺乏的，因此針對智慧電網、智慧電動車發展，會有自己應用的產業，希望往這方向推動。
在智慧電網部分，林法正補充，儘管權責在經濟部跟台電，但認為有地方是國科會跟經濟部可以一起做。首先是智慧能源管理系統，像是電表的管理系統還沒做，這與經濟效益有關，看未來要如何合作，協助落地，帶動產業能源發展。其次，由於未來電力系統一定到處都是再生能源、電動車充電站和儲能，要思考如何讓裝置跟設備順利併網，裡面就是要有能源轉換器，讓各式直流電、交流電互相轉換，裡面很關鍵就是功率半導體，這在過去沒有很被重視，但未來會很重視，特別會發展兩種有未來性的元件（氮化鎵、碳化矽），讓其Made in Taiwan，具備國際競爭力。
為了均衡各區域發展，吳誠文也透露，會跟經濟部合作，協助推動其他產業做數位轉型跟智慧化，這部分談了很久工作，預計3個月內有具體規畫外界報告；也會跟教育部合作，擴大學界力量，讓人力有足夠能力去協助產業發展，具體計畫同樣在3個月內提出。
對於與經濟部的合作，會選擇哪些產業？吳誠文進一步表示，還要與經濟部討論，但希望所有產業都有機會，讓做IC應用的時候能夠很快切入，因此不一定是限制產業。
吳誠文特別提到工具機產業，是台灣非常優質產業，惟在傳統上是屬於機械領域，用到電腦部分非常有限，還沒有進到智慧機械領域，而智慧機械是未來智慧製造很重要一環，要把AI、半導體、資通訊技術整合進來，這其實在產業很艱難，尤其要跨領域。
吳誠文認為，IC設計業者不是只有做前瞻製程大廠，還有相當多中小型公司，用成熟製程但產品非常好，只是目前狀況，IC設計產業以台灣發展歷史比較偏重設計服務，都是接國外單，因為國外量比較大、獲利比較高。如果將來工具機產業成為行銷全球的智慧機械，走在前端，得到很好晶片，就能讓他順利轉型變成智慧機械，但這需要異業結合，不只是政府要跨部會，產業也要，會設計出異業結合機制，讓IC設計跟工具機產業結合。
吳誠文說，當然不是只有兩個產業，可能還包含納入雲端服務，結合起來就成為台灣真正、新的智慧機械，會是傳統產業智慧化的例子。
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