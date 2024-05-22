台股今（22）日萬馬奔騰，在台積電（2330）領軍下，鴻海（2317）、台達電（2308）、華碩（2357）等同步大漲或創高，推升加權指數飛越日前新高21,515點，午盤過後攻上21,563點漲超過326點，再寫歷史新高，為連續第六個交易日站穩21,000點。
台積電及華碩今天盤中股價同步改寫歷史新高，台積電一路衝高，午盤過後衝上865元，華碩最高來到535元，帶動AI股全面發燙，盤面約有30多檔個股衝上漲停，多數以百元俱樂部為主，200元以上只有762元的達發及204.5元的世紀兩檔漲停。
另外，千金股今天整體表現穩健，維持15千金，股王信驊及旭隼大漲逾4％，力旺及嘉澤也大漲2％多。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：