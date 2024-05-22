台股今（22）日萬馬奔騰，在台積電（2330）領軍下，鴻海（2317）、台達電（2308）、華碩（2357）等同步大漲或創高，推升加權指數飛越日前新高21,515點，午盤過後攻上21,563點漲超過326點，再寫歷史新高，為連續第六個交易日站穩21,000點。

台積電及華碩今天盤中股價同步改寫歷史新高，台積電一路衝高，午盤過後衝上865元，華碩最高來到535元，帶動AI股全面發燙，盤面約有30多檔個股衝上漲停，多數以百元俱樂部為主，200元以上只有762元的達發及204.5元的世紀兩檔漲停。

另外，千金股今天整體表現穩健，維持15千金，股王信驊及旭隼大漲逾4％，力旺及嘉澤也大漲2％多。