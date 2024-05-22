當永續浪潮持續撲面而來，讓經濟結構與社會資源面臨重新分配，金融業如何助力產業，在邁向永續轉型的道路上，不遺落任何一個人？富邦永續大未來論壇將於6月5日盛大登場，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為題，在「永續金融」的架構之下，檢視金融機構與其影響之企業與產業，在面對環境、社會與治理（Environment, Social, and Governance, ESG）等各面向上的全球挑戰與整體社會影響，即日起開放報名，歡迎各界攜手關心台灣的永續轉型課題。

富邦金控、富邦文教基金會自2016年起，每年與臺灣大學風險社會與政策研究中心合作舉辦「全球化講堂」，與大眾一起正視氣候變遷、能源轉型、環境正義等全球正迫切發生鉅變的議題。而隨著氣候危機加劇，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，因此，富邦集團擴大關懷範疇，自去年起，正式將「全球化講堂」更名為「富邦永續大未來論壇」，以持續推動臺灣社會對永續發展的共識，號召各界攜手邁向永續轉型的美好未來。

今年富邦永續大未來論壇6月5日將於臺灣大學舉辦，從政策、法規到實務，邀請國內外產、官、學專家齊聚，全方面地探討「環境、社會與治理」三個面向的議題。講者陣容堅強，共規劃五個場次豐富議程：場次一邀請前司法院長賴英照、富邦金控風控長徐偉傑等探討綠色金融政策及法制面議題；場次二由臺大風險中心主任周桂田帶領研究團隊，發佈針對臺灣高碳排產業進行的氣候相關財務揭露調查；場次三則邀請內政部候任次長董建宏與學界代表，一起聚焦歐盟社會永續分類標準與永續轉型的討論；場次四將邀請ILO國際勞工組織社會金融計畫負責人Craig Churchill連線進行「Just Transition Finance」專題演講，並與環境部次長施文真、台北富邦銀行總經理郭倍廷及台灣金融研訓院永續金融發展中心主任林士傑等共同談論國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務；場次五將以國際及歐盟供應鏈法案為背景，由勞動部綜合規劃司司長王厚誠與台灣綜合研究院副院長蘇漢邦、環境權保障基金會研究員孫興瑄等學術界代表，深化ESG社會面向的討論。

臺大風險中心主任周桂田表示，隨著各國加速推動淨零碳排，綠色轉型如何兼顧社會公平與包容更顯重要。根據國際發佈之相關重要文件，全球對永續轉型的討論從原本僅關注ESG之氣候變遷、生物多樣性等環境面向，逐步擴大至社會公平與勞動權益面向。後者強調金融部門挑起轉型責任，促進企業重視公正轉型計畫和活動，讓受淨零轉型衝擊的產業、地區與脆弱群體受到保障。同時，能進一步將尊嚴勞動、員工福利、性別平等和社會照護等議題納入營運管理，延展永續轉型並實踐企業社會責任；以此呼應本次永續大未來之論壇願景。