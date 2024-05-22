【時報-台北電】國票金(2889)113年第一季利息淨收益3.28億元，淨收益20.36億元，稅前淨利9.22億元，本期淨利7.71億元，歸屬於母公司業主淨利6.28億元，每股盈餘0.18元。（編輯：張嘉倚）

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