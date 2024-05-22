【時報記者張漢綺台北報導】針對德商控軟體侵權求償一事，大立光(3008)表示，公司自獲知此事件起，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為，對於偵查期間屢有不明人士向媒體爆料不實內容，並多次以匿名郵件搭配檢調偵查或談判進程對公司及人員進行恐嚇及威脅，公司於此嚴厲譴責，其蓄意打擊本公司商譽與營運，本公司當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。

德商MVTec公司因認為大立光擅自重製該公司獨家光學校正軟體向大立光提告，台中地檢署上月依違反《著作權法》及詐欺等罪，將大立光公司及研發總處長、課長與工程師等十人起訴，引起市場關注。

對於公司及涉案員工遭台中地方檢察署起訴一事，大立光表示，本公司於2023年3月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議，然本公司自獲知此事件起，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

大立光表示，儘管本公司與系爭軟體台灣獨家代理商業已建立多年合作關係，持續購買系爭軟體授權，本件爭議本可在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛；殊料，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向本公司施壓，本公司對此事件如此意外之發展，深感不解與遺憾。

大立光強調，本公司向來要求同仁恪遵各項法規以及軟體使用規定，更已全面檢討並重新審視現行內控流程，加強員工教育訓練，提升每位員工對於智財權的了解及重視，以避免再有類似爭議，地檢署現已偵查終結，就本公司代表人等為不起訴處分，本公司謹此予以高度尊重；至於就本公司及涉案員工遭地檢署起訴部分，本公司於日後審理過程亦將一本真摯負責之態度，協助司法機關還原此事件全貌，捍衛本公司及員工權益，以還本公司及涉案員工清白。

對於此事件偵查期間，屢有不明人士向媒體爆料不實內容，多次以匿名郵件搭配檢調偵查或談判進程對大立光及人員進行恐嚇及威脅，大立光也於此嚴厲譴責，不管有心人士來自何方，所圖為何，其蓄意打擊本公司商譽與營運，本公司當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。