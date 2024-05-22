CIP彰芳西島風場專案完工慶典22日揭幕，CIP基金創辦人、大股東、歐美與亞太大型金融機構投資人及國際媒體等代表團，於今（22）日親眼見證世紀集團台北港廠區之離岸風電水下基礎生產基地，對水下基礎供應鏈投資規模感到放心，歐美及亞太等金融機構投資人對投資台灣離岸風場更有信心。

世紀集團董事長賴文祥致詞時表示，世紀集團與CIP合作關係起始於 2017 年，當時台北港還是一片素地，世紀集團正要踏入離岸風電水下基礎的領域。CIP本於培育並扶植本土產業鏈的精神，引進國際經驗及技術，協助世紀集團進行台北港離岸風電水下基礎的廠房及產線的規劃。雙方也在2018年簽署彰芳西島62座的套管式水下基礎供應合約，後續也簽署69支的基樁合約。

賴文祥強調，世紀集團特別感謝CIP支持台灣政府本土化的政策。在彰芳西島專案中，在合約內依里程碑優先支付協助台北港廠房的建造，蓋出一個全世界單一樓層高度最高的廠房，也是全世界唯一能日夜24小時在室內進行Jacket大組裝的廠房，能安全又風雨無阻的趕工。在技術面，又派遣具國際技術及經驗的監工及技術人員給予協助。特別在2022年疫情期間，因為種種因素面臨諸多挑戰，CIP也非常爽快同意給予額外補助讓世紀風電渡過難關。

在政府各單位之各項協助，及CIP派駐其技術團隊的指導及各項協助下，世紀集團於 2022 年下半年起開始突破各項難關、克服學習曲線，成功達到每個月約 4 座套管式水下基礎產能量產目標，並於2023年7月提早完工完成62 座套管式水下基礎最後一座的交貨及上船工作。

賴文祥說，世紀集團與CIP在彰芳西島專案合作成功經驗，將延續到3-1的渢妙1期風場專案及3-2的渢妙2期風場專案。世紀集團秉持著執行彰芳西島專案永不放棄之精神與期間所累積經驗及技術，預計將能如質如期完成渢妙1期及渢妙2期風場專案之水下基礎製造工作。

賴文祥表示，CIP也於近期取得澳洲維多利亞省政府超過4.4GW的許可，其中包含目前澳洲最大的離岸風場「南方之星」。而世紀集團也規畫於印尼民丹島設廠製造離岸風電水下基礎，目標將供應澳洲風場擴及至其他亞太市場。他強調，世紀風電與CIP合作的信任，不只持續在3-1及3-2的風場繼續合作，也將攜手打國際盃，進入澳洲及其他亞太區域市場。

CIP基金創辦人 Christina G. Sorensen 致詞時表示，謝世紀風電形成堅實的合作夥伴，任何困難世紀風電都敞開心胸開誠布公討論，雙方合作並非一帆風順，是起起伏伏，她最早一片爛泥及荒蕪，到現在高樓平地起，她恭喜世紀風電在廠房及出貨是台灣離岸風場最好的見證，這次帶著CIP基金董事長及丹麥挪威的退休基金的董事及CEO來，親眼見證世紀風電的水下基礎做得多漂亮，可惜現在都在水下看不到了。

董事長 Mads S. Andersen 感謝賴文祥，用一種永不放棄堅持至最後的精神，合作過程雖起起伏伏，但正是因為這種起伏建立雙方合作情誼，他恭喜世紀風電如期完成62座彰芳西島的水下基礎建設，也恭喜CIP如期完工。

台灣CIP董事總經理許乃文也說，這次國外金融機投資人，尤其丹麥最大軍公教退休基金，從CIP來台灣一開始就一路投資，這是他們第一次來台灣親眼見證離岸風電發展的成果，參訪供應鏈水下基礎的投資建廠規模，讓這些投資人都可以放心，對他們日後支持CIP在台風場的投資，具有很大指標意義。