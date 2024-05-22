為與消費者一起抗通膨，王品集團旗下「就饗鐵板燒」送上小確幸，即日起每週一至週五，到店內用指定單人套餐，特價288元就可吃到豬或牛主餐、蔥蛋和蔬菜，還有白飯、湯品、飲料吃到飽。精品麻辣鍋「青花驕」也首度推出平日雙人商業午餐，每週一至週五下午16點前到店內用，飽食麻辣湯底、肉品、蝦滑、附食和飲料，現享89折優惠價1,199元。

報稅季到來，「就饗鐵板燒」每週一至週五平日限定，到店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，附上一份蔥蛋，特價只要288元，再享2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。

「就饗」人氣最高的單人海陸套餐408元起，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，7／31前，2人(含)以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。

精品麻辣鍋「青花驕」也一同力抗通膨，即日起全台9家門店(不適用台北中山北店)首度推出雙人商業午餐，於週一至週五下午16點前到店內用，套餐包含2人份麻辣湯底、肉品3選1、丸類3選1、附食2選1和飲料1壺，可享89折優惠價1,199元，10％服務費另計。