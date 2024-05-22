為與消費者一起抗通膨，王品集團旗下「就饗鐵板燒」送上小確幸，即日起每週一至週五，到店內用指定單人套餐，特價288元就可吃到豬或牛主餐、蔥蛋和蔬菜，還有白飯、湯品、飲料吃到飽。精品麻辣鍋「青花驕」也首度推出平日雙人商業午餐，每週一至週五下午16點前到店內用，飽食麻辣湯底、肉品、蝦滑、附食和飲料，現享89折優惠價1,199元。
報稅季到來，「就饗鐵板燒」每週一至週五平日限定，到店內用「沙茶梅花豬肉套餐」或「沙茶雪花牛肉套餐」，附上一份蔥蛋，特價只要288元，再享2種時蔬免費續，白飯、飲料歡樂吧吃到飽。
「就饗」人氣最高的單人海陸套餐408元起，可選擇份量十足的牛排、豬排與雞腿排，並附上2種海鮮的獨享海鮮盤，7／31前，2人(含)以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」。
精品麻辣鍋「青花驕」也一同力抗通膨，即日起全台9家門店(不適用台北中山北店)首度推出雙人商業午餐，於週一至週五下午16點前到店內用，套餐包含2人份麻辣湯底、肉品3選1、丸類3選1、附食2選1和飲料1壺，可享89折優惠價1,199元，10％服務費另計。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：