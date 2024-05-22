金融營業稅課徵5％將在今年底落日，金融業極力爭取金融營業稅調降，金管會主委彭金隆上任，22日他首度表態，其中2％撥入金融特別準備金部分，因與金管會有關，可以取消，也就是希望至少降到3％，但最好情況是回到2014年的2％水準，最終還是要尊重財政部決定。

彭金隆22日出席立院財委會，他受訪表示，金融營業稅非金管會主政，但跟金管會有關的是進到金融特別準備金的2％部分，這部分如果取消，至少不會減少到進國庫的3％，要跟財政部再討論，希望財政部能調降。

但前金管會主委黃天牧日前是希望爭取金融營業稅稅率，至少回到2014年前的2％水準，彭金隆會跟進嗎？彭金隆表示，站在金融監理的角度，基於產業的競爭力，會希望回到2014年的水準，希望最少降到2％，但最好是回到2014年的2％水準；針對2％是跟金管會有關的金融特別準備金，在2％取消後，現行已累積的2,100多億特別準備金希望能留著，未來不再累積。