【時報-台北電】本周新股抽籤由二極體廠德微(3675)接棒，明起開放投資人申購，每股承銷價248.9元，以最新收盤價計算，一張潛在獲利上看4.76萬元，投資報酬率19.1%。德微今開平走高，盤中最高價站上300元大關，終場上漲1.54%、收296.5元，成功收復月線。
德微本次辦理上櫃增資，公開承銷383張，每位投資人限購1張，5月27日截止申購，29日進行抽籤作業。
德微今年4月營收達2億元，月增4.58%、年增33.62%；累計前4月營收約7.45億元，年增27.8%。第一季每股盈餘1.91元，季/年成長順利轉正，其中季增率達3成(30.82%)。
德微樂見半導體產業庫存去化於年中收尾，過去3年策略布局效益有望逐步顯現。展望今年，除了併購喜可士認列營收挹注，基隆廠晶圓業務在第三季的成長也令人期待，公司將挑戰年營收目標30億元。值得留意的還有，德微在車用、AI伺服器、AI PC市場表現。(編輯：廖小蕎)
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