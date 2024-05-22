【時報-台北電】慧洋-KY(2637)今日公告，集團64,000噸散裝貨輪加入營運，此高規格新型節能散裝貨輪由MINAMINIPPON SHIPBUILDING CO.,LTD.建造，為NOx第三期環保節能船。(編輯：李慧蘭)

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