紐西蘭央行表示，由於通膨相當頑固，利率可能必須維持限制性的時間比原先預期更長，鷹派立場令貨幣市場大感意外，紐西蘭幣聞訊升值至1個月高。

紐西蘭幣兌美元勁揚0.9％，報0.6152美元，寫下3月14日以來最高。該國公債殖利率也上揚。澳元兌美元也跟漲，升值0.18％至0.668美元。

紐國央行22日召開決策會議， 一如經濟學家預期將官方現金利率維持在5.5％不變，但透露仍擔憂國內通膨壓力和經濟內部產能受限情況，意味官方現金利率的軌跡高於預期。

目前該央行預料2025年6月的官方現金利率為5.54％，反觀先前預估為5.33％。央行聲明指出，「我們預期官方現金利率會維持在限制性的時間，比2月時預期的更久，藉此讓通膨能夠返回2％目標中值。」