紐西蘭央行表示，由於通膨相當頑固，利率可能必須維持限制性的時間比原先預期更長，鷹派立場令貨幣市場大感意外，紐西蘭幣聞訊升值至1個月高。
紐西蘭幣兌美元勁揚0.9％，報0.6152美元，寫下3月14日以來最高。該國公債殖利率也上揚。澳元兌美元也跟漲，升值0.18％至0.668美元。
紐國央行22日召開決策會議， 一如經濟學家預期將官方現金利率維持在5.5％不變，但透露仍擔憂國內通膨壓力和經濟內部產能受限情況，意味官方現金利率的軌跡高於預期。
目前該央行預料2025年6月的官方現金利率為5.54％，反觀先前預估為5.33％。央行聲明指出，「我們預期官方現金利率會維持在限制性的時間，比2月時預期的更久，藉此讓通膨能夠返回2％目標中值。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：