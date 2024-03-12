根據安永「2024年全球稅收和移轉訂價調查」，全球稅制改革、技術使用效率低、經濟不確定性三大因素，對企業的移轉訂價的管理能力產生了龐大的壓力。針對47個區域千名大型企業移轉訂價專業人士與高階主管的訪問結果顯示，有84％受訪者表示，由於全球的稅制改革，企業面臨「中等」或「重大」的雙重課稅風險；71％受訪者指出，全球最低稅負制對於移轉訂價的相關策略將產生「中等」或「重大」的影響。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志仁表示，實施全球稅制改革的複雜性將考驗大型跨國企業的因應能力，同時也意味會對稅務部門帶來前所未有的壓力。隨著雙重課稅風險的增加，跨國企業越來越重視稅負的確定性，這需要從基礎的稅務檢視開始，從組織架構到營運模式移轉訂價規劃建立更多確定性，也代表在處理預期的稅務爭議時，需要儘可能採取積極的行動，包括雙邊預先訂價協議。

眾多外在壓力影響企業決策，也使得移轉訂價決策者的角色更加複雜。77％受訪者表示，通膨將在未來三年對移轉訂價的相關策略產生「中等」或「重大」影響；51％受訪者指出，通膨造成的利率上升已影響中長期的公司內部資金融通交易的訂價政策。

供應鏈的變化以及企業對ESG目標的承諾，增加了企業進一步的挑戰。28％受訪者表示已經改變企業的移轉訂價策略以符合ESG策略；42％受訪者表示，由於地緣政治問題，其企業在過去三年已將生產地轉移到其他地區；62％受訪者預測未來三年供應鏈的變化，也會對移轉訂價的策略產生「中等」或「重大」的影響。

分別有75％及67％受訪者表示，資訊蒐集及整合方式效率低、數據產出的品質差是他們的前兩大挑戰。特別的是，73％受訪者表示，投資更先進的資訊自動化科技將對移轉訂價風險管理產生「適度」或「顯著」的改善；88％受訪者預測，資訊科技工具在移轉訂價上的應用將在未來三年內為企業節省更多的資金成本。

林志仁指出，現在是企業移轉訂價部門打破傳統思維的時候，在國際稅務大環境不斷強化透明性的要求下，建議企業更專注思考如何提高稅務確定性的最佳策略，包括APA的應用以及透過自動化工具的輔助來解決相關的移轉訂價爭議。